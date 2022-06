Sono 377 i casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Inizia a farsi sentire anche in provincia l'effetto di Omicron 5 che fa temere una impennata di contagi anche durante l'estate. In provincia di Latina non vengono segnalati morti mentre c'è un solo ricovero. 39 le persone guarite nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi positivi Comune per Comune:

Aprilia 50

Bassiano 2

Campodimele -

Castelforte 4

Cisterna di Latina 33

Cori 22

Fondi 3

Formia 25

Gaeta 11

Itri 3

Latina 116

Lenola -

Maenza -

Minturno 8

Monte San Biagio 4

Norma 1

Pontinia 6

Ponza -

Priverno 11

Prossedi -

Roccagorga 3

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci -

Sabaudia 8

San Felice Circeo 7

Santi Cosma e Damiano 18

Sermoneta 8

Sezze 10

Sonnino 2

Sperlonga 3

Spigno Saturnia -

Terracina 18

Ventotene -

TOTALI 377