I fatti che hanno portato all'arresto si sono svolti nel febbraio di quest'anno. La vittima è un ragazzo di 19 anni affetto da autismo. La donna, secondo le accuse, dopo minacce e varie aggressioni fisiche, ha rubato il telefono cellulare del giovane. Per le botte subire, il 19enne è dovuto ricorrere alle cure mediche. La 33enne è dunque ritenuta responsabile di rapina aggravata, lesioni personali e minacce. È stata tradotta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria di Cassino.

Ruba il telefono cellulare a un ragazzo autistico e lo picchia. Per questo è stata arrestata dai carabinieri una donna di 33 anni di Gaeta.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli