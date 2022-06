Una disperata corsa verso l'ospedale San Luca di Vallo non è servita per salvare la vita ad Andrea Abbamonte, finanziere molto conosciuto a Velletri visto che per molti anni ha prestato servizio presso il comando della città volsca.

Il 55enne, natio di Maratea da qualche tempo era residente nel comune di Castelnuovo Cilento, ed è rimasto vittima di un incidente stradale accaduto giovedì mattina sulla Cilentana nel tratto compreso tra lo svincolo di Vallo Scalo e quello di Omignano. Uno scontro frontale, tra la Fiat 600 guidata dal militare ed un monovolume guidato da uomo con disabilità residente di Ascea (provincia di Salerno). Il militare viaggiava in direzione Vallo mentre l'altra vettura è sopraggiunta dalla direzione opposta (verso Agropoli), quando è avvenuto l'impatto. Quest'ultima ha sfondato il guardrail ed è finita giù nella scarpata. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118, i Carabinieri di Vallo ed i vigili del fuoco di Agropoli. Il personale del 115 ha lavorato sulle due vetture per estrarre i feriti.