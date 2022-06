Rocambolesco incidente nel pomeriggio in via Cervone, la strada adiacente alla stazione degli autobus, dove un automobilista di 46 anni ha perso il controllo della propria vettura, una Nissan Juke, finendo contro un palo della pubblica illuminazione. L'impatto è stato talmente violento che il mezzo si è poi ribaltato: il conducente è uscito praticamente illeso dall'abitacolo, ma è stato comunque soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, ma anche per le analisi utili a verificare le condizioni in cui si era messo al volante. Per i rilievi e i risconti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale di Latina, mentre il pronto intervento del gestore della pubblica illuminazione ha provveduto a mettere in sicurezza il lampione.