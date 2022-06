Schiacciato mentre effettua una manovra con un muletto. Ha 32 anni Simone T., l'operaio residente a Nettuno che ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, è rimasto vittima di un terribile incidente sul lavoro. L'allarme scattato al 118 e ai comando dei carabinieri di Aprilia è giunto intorno alle 16:30. All'arrivo dei primi soccorritori per l'operaio non c'era più nulla da fare. Le indagini su quanto avvenuto in una nota azienda che si trova lungo la via Pontina sono affidate ai carabinieri del reparto territoriale di Aprolisso i intervenuti con il personale del comando stazione di via Tiberio, e all'ispettorato del lavoro.

Il corpo della vittima è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. A quanto è dato sapere l'operaio lavorava presso la ditta Aprilia come dipendente di un'azienda esterna che si occupa di pulizie industriali.