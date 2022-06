Sono state alcune persone che stavano passeggiando in centro a notare la scena e a dare subito l'allarme. Prima barcollava poi è caduto nella fontana del monumento in piazza San Marco di Santa Maria Ausliatrice. Era fermo, sembrava privo di sensi.

In molti tra cui alcune mamme con i bambini, si sono spaventati quando hanno visto tutta la sequenza. Uno straniero, si tratta di un senzatetto, è stato soccorso oggi da una ambulanza del 118. E' successo poco prima di mezzogiorno in pieno centro.

Anche alcuni fedeli, usciti dalla messa a San Marco, hanno capito immediatamente che il quadro psicofisico dell'uomo era alterato e hanno allertato i soccorsi. L'uomo è stato soccorso mentre era in acqua ed era molto confuso, a quanto pare era comunque cosciente. E' stato trasportato in ospedale al Santa Maria Goretti