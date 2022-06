Ci arriva da un nostro lettore l'ennesimo segnale di quanto all'inizio della stagione balneare la Marina di Latina stia vivendo delle difficoltà per quanto riguarda i trasporti, sia con mezzi privati che con quelli pubblici. Nella fattispecie si evidenzia come in una giornata "calda" come domenica, i pendolari degli autobus si siano trovati a fare i conti con i disservizi per il viaggio di ritorno: "Ieri, domenica 19 giugno, con grande disappunto tra i numerosi bagnanti e rispettivi bambini che hanno atteso invano la corsa Latina Mare 2 delle ore 17.30 per far ritorno a casa - scrive il lettore - Qualche fortunato è potuto rientrare a casa con mezzi di fortuna, altri hanno dovuto attendere la corsa Latina Mare 1 delle ore 19. A parte il disservizio creato agli utenti, mi sembra poco opportuno, in tempi di COVID19, con i passeggeri obbligati giustamente a salire sul bus con la mascherina, accorpare viaggiatori di 2 bus su un unico mezzo. E' sempre l'utente a pagare e tacere o c'è la possibilità che anche qualche responsabile possa essere sanzionato in qualche modo al fine di evitare per il futuro questi spiacevoli inconvenienti. Anche l'anno scorso sono accaduti simili dissevizi e il sottoscritto non utilizzando sistematicamente questo servizio non può immaginare quante altre volte possa essere accaduto".