Tornano a colpire i maghi del bancomat. Un pensionato di Latina è stato vittima nei giorni scorsi di un clamoroso furto che a colpi di prelievi ha fruttato 8500 euro. L'episodio è avvenuto in centro quando l'anziano, un 76enne, mentre stava prelevando allo sportello è stato avvicinato da un uomo che è riuscito a catturare il suo codice segreto e con una scusa lo ha raggirato. Non è escluso anche che la vittima possa essere stata narcotizzata perchè - come ha sottolineato in sede di denuncia - non ricordava alcuni particolari. L'autore dell'azione fulminea indossava un paio di occhiali da sole e un cappellino e si è avvicinato alla vittima che stava eseguendo un'operazione in un istituto di credito nel centro della città. L'anziano non ha dato peso ad un uomo che è rimasto qualche secondo vicino allo sportello e che con una scusa si è offerto chiedendo se avesse bisogno di aiuto. Poche ore dopo alla vittima del raggiro è arrivato un messaggio di un prelievo che non aveva eseguito, ha bloccato la carta ma ha scoperto che nel frattempo e nell'arco della giornata la banda era riuscita a prelevare dal conto corrente ingenti somme di denaro, divise in tre tranche per un importo totale di 8500 euro. Sul caso sono in corso accertamenti da parte degli investigatori della Polizia Postale, al vaglio anche le immagini di alcune telecamere della zona a poca distanza da piazza del Popolo. In base a quanto è emerso l'autore del furto sarebbe un professionista. Nel giro di otto ore sono stati eseguiti ben tre prelievi utilizzando il pin dell'anziano che quando ha ricevuto l'sms di alert ha bloccato la card. Non è stato possibile risalire a dove possano essere avvenuti i prelievi o gli acquisti con il bancomat.