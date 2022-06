Un incendio di vaste proporzione si è sviluppato circa un'ora fa ad Aprilia, divorando ettari di terreno tra viale Italia e viale Europa e avvicinandosi pericolosamente alle case. Le fiamme e il fumo si sono propagate vicino alle abitazioni della zona 167 e per questo, oltre all'intervento di vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e volontari dell'Alfa, sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 per aiutare i residenti della zona 167 che hanno respirato i fumi dell'incendio. Fortunatamente non è stato necessario evacuare nessuna abitazione, ma è stato chiuso al transito viale Italia per permettere di svolgere operazioni di spegnimento in sicurezza.