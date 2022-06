Come ogni lunedì calano i contagi in provincia di Latina, anche perché si effettuano meno tamponi. I nuovi casi positivi registrati sono 139 ma non si registrano né morti né ricoveri. Questo è quanto comunica la Asl di Latina nel quotidiano bollettino di aggiornamento sulla pandemia.

La variante Omicron 5 rimane comunque un pericolo e il numero dei contagi, secondo gli esperti, è destinato a salire nelle prossime settimane.

I nuovi casi positivi Comune per Comune:

Aprilia 11

Bassiano -

Campodimele -

Castelforte 2

Cisterna di Latina 5

Cori 10

Fondi 6

Formia 1

Gaeta -

Itri 1

Latina 55

Lenola -

Maenza -

Minturno 5

Monte San Biagio -

Norma -

Pontinia 7

Ponza 1

Priverno 10

Prossedi 1

Roccagorga 1

Rocca Massima -

Roccasecca dei Volsci -

Sabaudia 7

San Felice Circeo 2

Santi Cosma e Damiano -

Sermoneta 3

Sezze 7

Sonnino -

Sperlonga -

Spigno Saturnia 1

Terracina 2

Ventotene 1

TOTALI 139