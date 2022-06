Le fiamme sono divampate all'improvviso e in una manciata di minuti hanno avvolto il capanno agricolo, sollevando una fitta coltre di fumo visibile nel raggio di centinaia di metri. Un incendio alle porte di San Valentino ha riguardato uno degli appezzamenti di terreno che si trova di fronte l'ingresso del popoloso quartiere di Cisterna. Le cause del rogo sono ancora tutte da chiarire. I primi ad accorgersi ed intervenire sono stati il gruppo della Protezione civile, sezione Zappaterreni. I volontari dopo aver preso parte ad evento sociale nel centro polivalente si sono ritrovati davanti alla colonna di fumo, raggiungendo in pochi minuti il luogo dell'incendio. Così mentre la Protezione civile ha iniziato le operazioni di spegnimento che sin dal primo minuto, sono apparse tutt'altro che facili. E' stato allertato anche il comando provinciale dei vigili del fuoco. Il personale del 115 è arrivato nel comune pontino con due squadre.