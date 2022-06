Un violento incendio è divampato oggi in tarda mattinata, poco prima delle 12, in via Chiesuola alle porte del capoluogo. Le fiamme nel giro di pochi secondi hanno avvolto e completamente distrutto un capannone dove erano depositati attrezzi agricoli, surgelatori e altro materiale. "Ci siamo trovati di fronte una parete di fuoco" ha raccontato una donna che vive a poca distanza dalla struttura.

Una densa colonna di fumo si è alzata ed era visibile da diversi chilometri: il rogo è stato domato dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti con diversi mezzi. Ingenti i danni che sono ancora in fase di quantificazione. In via Chiesuola è intervenuta anche la Squadra Volante. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato o ferito.