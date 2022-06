Ha rubato un'auto parcheggiata all'interno di un'abitazione di Velletri, per poi darsi alla fuga nella speranza di non essere trovato. Purtroppo, il malvivente non ha fatto i calcoli con il sistema di localizzazione del mezzo, che ha permesso ai carabinieri di rintracciarlo immediatamente, per poi arrestarlo per furto aggravato.

I fatti sono avvenuti a Priverno. In questo contesto, i carabinieri della Stazione di Prossedi, durante un servizio di controllo del territorio, venivano informati dalla Centrale Operativa della Compagnia di Terracina che, poco prima, a Velletri, una persona si era introdotta all'interno di un'abitazione, fuggendo a bordo della Nissan Qashqai appena rubata.

L'auto, grazie al dispositivo Gps montato, veniva localizzata sulla SS. 156 Monti Lepini, in direzione Frosinone. I militari di Prossedi si sono quindi precipitati sul posto, nei pressi di un noto ristorante nel Comune di Priverno, dove hanno eseguito tempestivamente un posto di controllo, insieme ai colleghi della Stazione di Priverno, procedendo alla verifica del veicolos egnalato, alla cui guida c'era un giovane della provincia di Caserta.

Il 38enne, già noto alle forze dell'ordine, veniva arrestato per il reato di furto aggravato e d'intesa con il pm di turno della Procura di Latina, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Terracina, a disposizione dell'autorità giudiziaria.