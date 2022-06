La Polizia di stato di Latina ha tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, due ventenni residenti nei comuni di Terracina e Fondi, accusati in concorso tra loro della commissione dei reati di fabbricazione e possesso di materiale esplodente, minaccia grave nei confronti di appartenenti alla Polizia di Stato, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in quanto avevano divulgato idee fondate sulla superiorità degli appartenenti alla ideologia nazista e fascista, nonché sentimenti di odio razziale ed etnico. A quanto pare i due ragazzi sarebbero i colpevoli dell'esposizione di una volantino che riportava l'immagine di un poliziotto senza testa apposto davanti al commissariato.