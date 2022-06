Incidente tra scooter e auto all'incrocio tra via Giacomo Matteotti, via Aldo Moro e via dei Mille. Lo scontro avvenuto ad Aprilia poco prima delle ore 9.00 ha visto coinvolte uno scooter Sh Honda con a bordo due ragazzi che percorreva via Matteotti e una Opel Corsa condotta da una donna che proveniva da via dei Mille, ad avere la peggio sono state le persone a bordo dello scooter che dopo l'impatto sono finite contro una terza auto: una Toyota Yaris ferma allo stop di via Aldo Moro. Soccorsi da un'ambulanza del 118 sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso del Città di Aprilia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Aprilia che stanno eseguendo i rilievi per valutare la dinamica del sinistro.