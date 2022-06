E' stato un bagnante a fare la scoperta ieri al Lido di Latina all'altezza di Foce Verde a poca distanza da uno stabilimento balneare. Un uomo mentre era in acqua e stava nuotando per fare un bagno ha notato qualcosa di strano e si è immediatamente insospettito. Ha pensato a tutto tranne che ad un fegato che stava galleggiando tra le onde. E invece a quanto pare si trattava proprio di un organo. Subito è scattato l'allarme ed è intervenuta la Capitaneria di Porto prontamente allertata. E' stata la Guardia Costiera del Circomare di Rio Martino, coordinata dal comandante Samuele Sasso, a recuperare il fegato. Sul caso la Procura di Latina e il pubblico ministero Daria Monsurrò indagano per fare piena luce su quello che sembra essere un fegato umano e per capire come possa essere finito in mare. Nelle prossime ore sarà affidato l'incarico ad un medico legale per eseguire tutti gli accertamenti in laboratorio ed analizzare l'organo per dare una risposta investigativa ai dubbi che sono affiorati ieri quando è avvenuta la macabra scoperta.