Due condanne e quattro assoluzioni. Si è concluso ieri mattina il processo in Tribunale a Latina che vedeva come parti offese alcune cartomanti pontine, dipendenti di un centro di consultazione astrologica molto conosciuto in città. Nel corso della precedente udienza - davanti al giudice Francesco Valentini - l'accusa aveva formulato le sue richieste di condanna: sei mesi per ogni imputato, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione per i propri assistiti e in subordine la derubricazione del reato da diffamazione aggravata ad ingiuria.

Alla fine della camera di consiglio il giudice ha letto il dispositivo. Per le frasi e i post diffamatori sono state emesse due condanne a 600 euro di multa nei confronti di due ex dipendenti del centro. Secondo l'accusa avevano creato una struttura alternativa e concorrenziale e avevano pesantemente apostrofato gli ex colleghi. Il giudice li ha condannati anche a pagare per ciascuna parte civile la somma di mille euro. Per altri quattro invece è arrivata l'assoluzione. Erano stati gli agenti della Polizia Postale di Latina ad individuare i presunti responsabili delle condotte diffamatorie a seguito della denuncia presentata in Procura dalle parti offese che avevano chiesto al pm l'esercizio dell'azione penale. Grazie all'indirizzo Ip erano riusciti a risalire alle sei persone indagate tutte a piede libero.