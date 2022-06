Avrebbe deciso di farla finita e di far smettere di soffrire anche la moglie malata e lei sarebbe stata anche d'accordo. Un uomo di 81 anni ha tagliato le vene alla consorte e l'ha ferita alla gola prima di tagliarsi a sua volta i polsi e ferirsi all'addome nel tentativo di morire accanto a lei. L'arrivo della figlia intorno a mezzogiorno, ha permesso al 118 di soccorrere i due anziani coniugi che sono ricoverati in gravi condizioni, lei a Roma, lui a Latina, ma probabilmente fuori pericolo di morte. E' successo l'altra mattina a Campoverde dove sono intervenuti i Carabinieri del borgo e di Aprilia. A carico dell'uomo l'accusa di tentato omicidio del consenziente che prevede pene minime da 6 a 15 anni di reclusione.

