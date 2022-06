Proseguono le indagini sugli organi recentemente ritrovati a riva del lungo mare di Latina. A renderlo noto è la Procura di Latina, che in una nota ufficiale informa come gli stessi organi siano stati fissati in formalina e portati all'istituto di Anatomia Patologica dell'Università di Tor Vergata a Roma, dove saranno sottoposti ad esame medico legale ed anatomopatologico in considerazione del fatto che gli organi umani hanno talvolta analogie di struttura e dimensioni con quelli animali.