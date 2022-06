La scorsa notte, i Carabinieri del Norm di Aprilia e del Comando Stazione di Cisterna di Latina, in collaborazione con personale della Provincia di Siena, nel corso di servizio coordinato dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, hanno tratto in arresto due uomini di origine pugliese dediti alla commissione di reati contro il patrimonio.

