Incidente tra due auto ad Aprilia all'incrocio tra via Toscanini, via Pizzetti e via Monteverdi. Lo scontro si è verificato intorno alle ore 10 e ha coinvolto una Fiat Panda e un T-Roc, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna al volante della Panda al pronto soccorso della clinica di Aprilia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi.