I carabinieri hanno ritrovato il gattino appeso a un rovo, dentro la busta di plastica, in condizioni precarie. Il gattino è stato recuperato e affidato alle cure di un'associazione di volontariato che si occupa di animali in attesa che il carabiniere che lo ha trovato, che ha deciso di ‘adottarlo', lo porti a casa con sé. I militari stanno anche indagando su chi ha seviziato il povero felino.

Hanno chiuso un gattino appena nato in una busta di plastica e l'hanno appeso a un ramo. È lì che lo hanno recuperato i carabinieri di Terracina. I militari, transitando lungo l'Appia, hanno sentito miagolii disperati provenienti da una zona fitta di vegetazione, proprio accanto alla carreggiata.

