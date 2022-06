Sono 578 i casi positivi al Covid registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. La Asl non segnala per fortuna nuovi decessi, mentre i ricoveri sono stati 2 nelle ultime 24 ore. Mentre sono 38 le persone risultate negativa al tampone di controllo.

La situazione dei contagi appare comunque regolare, in lieve discesa nelle 24 ore (ieri erano 665 i nuovi casi)

I nuovi casi positivi Comune per Comune:

Aprilia 78

Bassiano 2

Campodimele 1

Castelforte 2

Cisterna di Latina 39

Cori 14

Fondi 17

Formia 34

Gaeta 14

Itri 3

Latina 176

Lenola 4

Maenza 2

Minturno 21

Monte San Biagio 3

Norma 3

Pontinia 4

Ponza -

Priverno 16

Prossedi 1

Roccagorga 3

Rocca Massima 4

Roccasecca dei Volsci -

Sabaudia 15

San Felice Circeo 7

Santi Cosma e Damiano 9

Sermoneta 19

Sezze 35

Sonnino 13

Sperlonga 1

Spigno Saturnia 1

Terracina 37

Ventotene -

TOTALI 578