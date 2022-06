Incidente mortale nel pomeriggio sulla via Appia a Latina. A perdere la vita un 37enne originario di Fondi. Fatale è stato lo scontro tra la moto su cui viaggiava e un'auto. Gravemente ferita la compagna dell'uomo. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 ma i tentativi di rianimare il 37enne sono stati vani. La ragazza è stata invece trasportata in eliambulanza in codice rosso. Lievemente ferito il conducente dell'auto.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli uomini della polizia locale.