Vandali nella notte presso la casa della salute di Aprilia, al momento la struttura del poliambulatorio di via Giustiniano è chiusa al pubblico nonostante l'orario di apertura reciti che alle 7:20 l'utenza possa accedere al CUP. In questo momento è appena uscito il direttore del distretto Latina uno, il dottor Belardino Rossi, per spiegare alle decine e decine di utenti in attesa da oltre un'ora che al momento la struttura è completamente bloccata per il danneggiamento di alcuni terminali.