Abitava a Borgo Faiti, Giorgio Fiocco, l'uomo di 71 anni morto in Puglia ieri mattin mentre stava facendo il bagno in mare a causa di un malore probabilmente per le altissime temperature di questi giorni. Era andato nel Salento per un periodo di vacanza. La famiglia Fiocco al Borgo è molto conosciuta: dopo la morte della moglie avvenuta alcuni anni fa, Giorgio aveva cercato di superare insieme alle due figlie il trauma, sempre con una grande forza d'animo- racconta chi lo ha conosciuto - e con il sorriso. E' questo il ritratto dell'uomo. La salma è stata messa a disposizione dei familiari per i funerali, la data non è stata ancora fissata. La tragedia si è consumata nella zona di Torre dell'Orso nella baia delle due Sorelle in provincia di Lecce.