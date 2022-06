In pochi minuti le fiamme divampano tra i mezzi parcheggiati nel cortile con il rogo che brucia l'intera rimessa. Questo è quanto accaduto nelle scorse ore a ridosso della Pontina, in uno dei tre grossi incendi che hanno caratterizzato la giornata di ieri e messo a dura prova la resistenza degli addetti ai lavori. Oltre alla rimessa le fiamme hanno riguardato una vasta area di campagna a Doganella; stessa sorte per una distesa nel comune di Cori.

In fiamme decine di mezzi

e rimorchi

Le alte temperature e le sterpaglie presenti nel cortile potrebbero essere alla base dell'incendio che ha visto completamente distrutto tutto l'esterno della rimessa, gestita da un anziano di Cisterna. Sul posto oltre alla Protezione civile del gruppo Passo Genovese, insieme ad una pattuglia della polizia locale di Cisterna e un'ambulanza, in caso di soccorsi immediati. La vasta coltre di fumo nero, visibile nel raggio di chilometri, aveva fatto presagire il peggio. La plastica dei teloni dei rimorchi dei camion hanno accelerato e favorito la propagazione delle fiamme. Nell'aria è rimasto persistente l'odore acre. Ingenti i danni per diversi migliaia di euro.