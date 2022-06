Dopo molte settimane il bollettino del covid 19 in provincia di Latina torna a far registrare numeri importanti sopra le mille positività al coronavirus. Sono 1189 i nuovi contagiati su 2500 tamponi circa processati nelle ultime 24 ore. Un dato importante nel solo capoluogo che fa registrare 283 contagiati. In tripla cifra anche Aprilia con 170 e Formia con 102. Sono 2 i ricoveri, nessun decesso e 85 persone giudicate guarite.

Aprilia 170

Bassiano 1

Campodimele -

Castelforte 13

Cisterna di Latina 86

Cori 32

Fondi 59

Formia 102

Gaeta 34

Itri 39

Latina 283

Lenola 5

Maenza 11

Minturno 42

Monte San Biagio 21

Norma 5

Pontinia 17

Ponza 2

Priverno 41

Prossedi -

Roccagorga 15

Rocca Massima 2

Roccasecca dei Volsci 2

Sabaudia 22

San Felice Circeo 3

Santi Cosma e Damiano 21

Sermoneta 36

Sezze 32

Sonnino 13

Sperlonga 4

Spigno Saturnia 5

Terracina 70

Ventotene 1

TOTALI 1189