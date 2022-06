Il bollettino giornaliero meteo prevede per martedi'28 e mercoledi'29 giugno un livello di allerta 3 Ondata di Calore. Condizione ad elevato rischio che persiste per 3 o più giorni consecutivi. Per prevenire gli effetti negativi del caldo sulla salute, soprattutto delle persone più fragili, la Asl di Latina consiglia una serie di comportamenti definiti adeguati.

"In caso di malore improvviso - spiegano dall'Azienda Sanitaria Locale - chiamare il numero 118 e in attesa che arrivino i soccorsi è necessario mantenere la persona in un luogo fresco e ventilato, cercando di raffreddare il corpo ventilandolo o utilizzando acqua fresca, far bere molti liquidi, senza somministrare antipiretici". In caso di bisogno durante la notte e nei giorni festivi e prefestivi i cittadini possono rivolgersi al Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) della Asl di Latina, chiamando il numero telefonico 0773 520888 nei seguenti orari:

- dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali

- dalle ore 10.00 del sabato, o altro giorno prefestivo, alle ore 8.00

- dalle ore 8.00 di domenica, o altro giorno festivo, alle ore 8.00 del lunedì, o comunque del giorno successivo al festivo.

L'altro consiglio utile è quello di consultare il medico di famiglia "in quanto conosce tutte le problematiche di salute, le malattie e il tipo di farmaci assunti dai suoi assistiti. Durante il periodo estivo bisogna controllare spesso la pressione arteriosa e frequenza cardiaca e non modificare mai di propria iniziativa la posologia dei farmaci che si stanno assumendo, ma chiedere sempre al proprio medico curante".

È anche attivo il numero di pubblica utilità 1500.