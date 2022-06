Pauroso incendio a Maenza con fiamme a ridosso delle case lungo via Circonvallazione e fin sotto i campetti in località Stincone. Paura per le abitazioni e per la tensostruttura.

Sul posto vigili del fuoco con tre squadre, volontari della protezione civile locale e dei paesi limitrofi e un Canadair. Le fiamme si sono sprigionate in una zona densamente abitata.