Rientra in sede dopo il consueto giro in furgone, ma accusa un malore e muore davanti allo sguardo attonito dei colleghi. E' morto così nel pomeriggio di ieri un uomo di 50 anni, un operatore in servizio presso la Progetto Ambiente di Aprilia. Il tragico episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 15.15 l'operatore che presso la partecipata svolgeva la mansione di autista, era da poco rientrato dal turno di servizio previsto nella fascia oraria dalle 6 alle 12. Si è recato presso gli spogliatoi della sede di via delle Valli per lavarsi le mani ma proprio in quel momento avrebbe accusato il malore che gli è risultato fatale.

L'uomo è subito stato soccorso dai colleghi, che hanno allertato i soccorsi, ma quando il lavoratore è giunto presso il pronto soccorso della clinica di Aprilia il suo cuore aveva già smesso di battere. Pochi i dettagli al momento noti sulla morte dell'operatore della società partecipata, che per conto del Comune di Aprilia si occupa dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di sicuro una tragedia sul lavoro che sconvolge l'intera comunità.