Nonostante l'ordinanza emessa dalla Polizia Locale di Aprilia per cercare di contenere gli incendi estivi ponendo particolare cura alla manutenzione dei lotti incolti, il fenomeno non risparmia Aprilia. L'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato ieri pomeriggio alla periferia della città, dove un incendio di vaste proporzioni è divampato interessando un terreno agricolo tra via dei Giardini, via Tommaseo e via Bissolati, non lontano da dove sorge il comparto dell'area artigianale. Non è chiaro come è perché le fiamme abbiano finito per sprigionarsi sull'appartamento, di certo le elevate temperature e la presenza di vegetazione spontanea resa secca e perfetta per la combustione proprio dal caldo intenso, hanno contribuito al rapido proporsi delle fiamme, che in breve hanno interessato diversi ettari di terra fino a lambire le recinzioni delle abitazioni, sebbene il rapido intervento della macchina dei soccorsi ha limitato danni e pericoli per i residenti.

Un intervento particolarmente delicato per i vigili del fuoco di Aprilia e per i volontari dell'associazione Cb Rondine, che hanno lavorato per ore sul posto per avere la meglio sulle fiamme e circoscrivere il rogo, evitando che interessasse l'area di passaggio della condotta Eni.

Il rogo, domato qualche ora dopo ha comunque danneggiato alcuni pali del telefono, crollati al suolo dopo che il fuoco ha causato la combustione dei sostegni. Per tutto il tempo necessario affinché vigili del fuoco e volontari riuscissero a lambire le fiamme, la Polizia Locale di Aprilia è rimasta sul posto per offrire loro supporto e limitare i rischi per i residenti.

Ancora al vaglio dei pompieri le cause scatenanti del vasto incendio, ma le concause come detto possono probabilmente essere ricercate nella straordinaria ondata di caldo delle ultime ore, dove le alte temperature contribuiscono non poco a creare le condizioni ideale per il rapido propagarsi delle fiamme sui campi. Terreni che, proprio in virtù dell'esigenza di fare prevenzione, Polizia Locale e amministrazione raccomanda di tenere puliti effettuando regolari interventi di manutenzione.