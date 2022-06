Ha parlato Angelo Riccardi, un collaboratore di giustizia, ieri nel processo Scheggia che vede sul banco degli imputati Gina Cetrone. La deposizione del testimone della difesa dell'ex consigliera regionale, ha affrontato uno dei nodi cruciali del processo: l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia Agostino Riccardo, ex appartenente al clan Di Silvio. Il pentito ha spiegato che ha conosciuto Riccardo durante la detenzione a Paliano e che gli ha detto che voleva distruggere la Cetrone e che l'Antimafia pendeva dalle sue labbra. La ricostruzione è stata messa in dubbio dal pubblico ministero Luigia Spinelli.

