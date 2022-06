Un bimbo di 3 anni è stato investito oggi, poco prima delle 20, sul Lungomare di Latina, all'altezza di via Asinara, a poca distanza dall'area camper Alta Marea.

Per cause in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Latina, il piccino in un attimo sarebbe sfuggito all'attenzione dei familiari ed è stato preso da un'auto un'utilitaria condotta da una donna del capoluogo pontino.

Il veicolo fortunatamente procedeva piano ma a causa dell'impatto il piccolo è caduto a terra.

All'arrivo dei soccorritori e dell'ambulanza del 118 il piccolo era cosciente ed è stato portato in ospedale al Santa Maria Goretti per tutti gli accertamenti del caso.

Le sue condizioni non destano preoccupazione.