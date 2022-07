Un gravissimo incidente stradale si è registrato stamattina all'incrocio tra via Romagnoli e viale Cervone, nei pressi delle autolinee, dove uno scooter Malaguti Madison 250 si è scontrato contro la fiancata di un furgone Citroen. Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, un uomo di 63 anni che ha richiesto il trasporto in ospedale in eliambulanza in condizioni delicate.

Per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale e l'incrocio è stato chiuso al traffico, con pesanti ripercussioni sul traffico, letteralmente in tilt. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, il furgone attraversava l'incrocio da viale Le Corbusier verso viale Cervone, mentre il motociclo proveniva da via Romagnoli in direzione del centro città e ha centrato la fiancata sinistra del veicolo commerciale.

Uno dei due mezzi quindi è passato col rosso e gli agenti stanno compiendo tutte le verifiche per stabilire quale dei due utenti della strada ha violato il codice della strada: sono stati ascoltati dei testimoni e saranno visionati i filmati registrati dalla video sorveglianza cittadina.