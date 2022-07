Sono stati visti allontanarsi a bordo di un'auto, la cui descrizione è stata fornita ai carabinieri intervenuti per le indagini del caso.

È successo nel quartiere Q4 dove il ragazzo abita. Probabilmente i rapinatori lo tenevano d'occhio e hanno aspettato il momento opportuno per entrare in azione oppure lo aspettavano pensando che avesse portato con sé l'incasso del locale dopo la chiusura.

Stanotte il titolare di un pub del centro di Latina ha subito un tentativo di rapina: avvicinato sotto casa da due banditi incappucciati è riuscito a metterli in fuga reagendo all'aggressione.

