Terribile incidente in via Mediana per Cisterna, perde il controllo dell'auto che si ribalta e finisce nel fosso.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 14 nel territorio di Aprilia, la donna al volante dell'auto è in gravi condizioni e sul posto, oltre a un'ambulanza è atterrata un'eliambulanza.

I vigili del fuoco stanno hanno estratto la donna dall'abitacolo in cui era rimasta incastrata. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri del reparto territoriale e la polizia locale di Aprilia.