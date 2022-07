Il pubblico ministero, Giuseppe Miliano nel corso della sua requisitoria, aveva chiesto per Lancia una condanna a 14 anni. L'uomo era stato arrestato sette mesi fa con la pesante accusa di aver abbandonato la madre, anziana e con disabilità grave, in condizioni pessime sia da un punto di vista igienico che sanitario, tanto che circa un mese dopo l'intervento del 118, avvenuto nel mese di aprile 2021 l'anziana era deceduta.

