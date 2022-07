Tragedia a Campoverde: una ragazza al volante di una Fiat 500 finisce fuoristrada, ribaltandosi con l'auto.

La città di Cisterna piange Elisa Delicati, la 28enne morta ieri pomeriggio nell'incidente avvenuto in via Mediana, nel territorio di Aprilia. Tutto è accaduto intorno alle ore 14.00 quando la vettura, per motivi ancora da chiarire ha sbandato e poi si è capovolta finendo nella scolina vicino all'ingresso di un'abitazione. Trasportata con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, la ragazza è morta poche ore dopo a seguito delle gravissime ferite riportate nello schianto. Incredulità, dolore e sconcerto tra gli amici e familiari.