Un'altra denuncia, la terza, presentata ai Carabinieri da Massimo Silvi, coordinatore del comitato civico in difesa dell'ospedale di comunità di Cori, a seguito dell'assenza non coperta del medico del Pat di due giorni fa.

La terza dopo che le prime due sono state archiviate dalla Procura di Latina una per impossibilità di individuare eventuali responsabili, l'altra perché i responsabili individuati hanno provato a superare l'emergenza senza ricevere però il supporto necessario quindi esenti da possibili colpe.

Mercoledì il Pat è rimasto per tutte le 12 ore di apertura senza medico e questo ha causato una interruzione di pubblico servizio che qualcuno doveva se non prevedere, essere in grado di risolvere. Questo si chiede alle autorità di verificare.