Nuovo boom di casi Covid in provincia di Latina. Sono 1322 i nuovi contagi registrati in 24 ore in provincia. I casi sono raddoppiati in nemmeno dieci giorni e iniziano ad avere un peso anche sugli ospedali, dove aumentano gli accessi. Ieri si è registrato anche un morto, un paziente di Pontinia.

La Asl di Latina, nel bollettino quotidiano, segnala anche 2 ricoveri e 112 persone negativizzate.

I nuovi casi positivi Comune per Comune:

Aprilia 229

Bassiano 6

Campodimele 1

Castelforte 10

Cisterna di Latina 94

Cori 26

Fondi 97

Formia 73

Gaeta 37

Itri 22

Latina 297

Lenola 2

Maenza 7

Minturno 37

Monte San Biagio 17

Norma 10

Pontinia 32

Ponza 1

Priverno 34

Prossedi 1

Roccagorga 16

Rocca Massima -

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 39

San Felice Circeo 19

Santi Cosma e Damiano 15

Sermoneta 39

Sezze 36

Sonnino 20

Sperlonga 4

Spigno Saturnia 6

Terracina 97

Ventotene -

TOTALI 1322