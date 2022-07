È necessario che la cultura della donazione sia sempre e ulteriormente diffusa. Si ricorda in tal senso che Diventare donatori è facilissimo, ogni cittadino ha la possibilità di registrare il proprio consenso all'anagrafe del proprio Comune, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità. E'possibile anche eseguire la procedura online, sul sito www.sceglididonare.it e registrarsi con la SPID attraverso l'AIDO (Associazione italiana donatori di organi), oppure, se non si possiede un'identità digitale, si può compilare e stampare il tesserino del donatore e conservarlo tra i propri documenti, magari comunicandolo ai propri familiari.

L'ASL di Latina è vicina a tutti i donatori ed ai familiari che scelgono con il proprio "sì" di dare continuità alla vita in momenti tanto dolorosi, ed è grata a tutti i professionisti che consentono a tutti questi gesti di generosità di concretizzarsi.

