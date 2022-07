Il giorno dopo la tragica morte di Elisa Delicati, chi la conosceva ha voluto far sentire ad amici e parenti il proprio cordoglio.

La notizia della scomparsa della 27enne è cominciata a circolare nel tardo pomeriggio di venerdì ed ha profondamente colpito la città, già scossa dalle perdite che ci sono state in via Mediana negli anni passati. Sui social sono spuntati uno dietro l'altro i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Elisa.

«Dovevamo fare ancora tante cose insieme e mi hai lasciata sola perché? Non ci sono parole per descrivere. Sorridi sempre come sapevi fare tu. Sei il nostro angioletto sorridente». Un ragazza sempre sorridente e positiva; così ricorda Elisa una sua amica Melissa allegando una foto delle due insieme. «Mi si è sgretolato il cuore in mille pezzi - ha scritto un'altra amica - Non si è mai pronti ad affrontare un dolore del genere, non è giusto, non è affatto giusto! Hai sempre avuto sin da piccola, quel sorriso e quella bontà d'animo che veramente pochi hanno. Quella spontaneità e voglia di rialzarti sempre che nonostante le disavventure, non ti ha mai fatto cedere. Porta con te quella forza e quel mega sorriso che hai, non smettere di sorridere! Non farlo. Sei qui, nel mio cuore. Ci sarai sempre. Ti voglio tanto bene». I messaggi continuano ad arrivare anche in queste ore.

La famiglia Delicati da anni impegnata nell'imprenditoria agricola è conosciuta nel territorio. La comunità in modo composto e silenzioso attende di conoscere il giorno per dare l'ultimo saluto alla 27enne. In città sono state affisse le epigrafi ma al momento non è ancora nota la data del suo funerale.

Si attende infatti che l'autorità giudiziaria, dopo tutti gli accertamenti del caso, dissequestri la salma, decisione che dovrebbe arrivare proprio in queste ore.