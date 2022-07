Un grave incidente si è verificato pochi minuti fa, sull'Appia, all'intersezione con via Artemide e via Ninfina, al chilometro 57.7. Tre i veicoli coinvolti nello schianto, di cui uno si è ribaltato a seguito dell'urto. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 con un'ambulanza ed un'eliambulanza, gli agenti del commissariato di polizia di Cisterna e la polizia locale. Diverse le persone ferite, lo svincolo di via Artemide è stato chiuso al traffico.