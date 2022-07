Ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi per aver ucciso Willy Monteiro Duarte. È la sentenza emessa poco fa dal tribunale di Frosinone. Per Mario Pincarelli la condanna è di 21 anni e 23 per Francesco Belleggia. L'accusa per tutti è quella di omicidio volontario.

L'omicidio di Willy avvenne il 6 settembre 2020 a Colleferro. Il ragazzo morì dopo il brutale pestaggio subito ad opera, secondo i giudici, dei fratelli Bianchi e di Pincarelli e Belleggia.

Urla tra gli imputati nel gabbiotto dell'aula una volta portati via dagli agenti della Polizia Penitenziaria. Applausi e lacrime, al contrario, tra i familiari e gli amici della vittima.