Sono in corso da ore le operazioni per domare il vasto incendio divampato ai piedi del promontorio del Circeo. Le fiamme sono partite da via Pedemontana proprio ai piedi del promontorio per poi propagarsi dall'altra parte della strada verso uno degli ingressi alla Baia d'Argento. In azione due canadair, un elicottero, i Vigili del Fuoco e le squadre dei volontari Anc Sabaudia e dei Gruppi Comunali di San Felice Circeo e Sabaudia. Sul posto anche i Carabinieri Forestali, i Carabinieri di San Felice Circeo e Sabaudia e la Polizia Locale di San Felice Circeo.

Via Pedemontana è stata chiusa al traffico mentre le squadre antincendio cercavano di creare due barriere, una lato promontorio e l'altra verso Selva Piana per evitare che le fiamme raggiungessero le case. Il fumo ha raggiunto persino la zona della Cona a San Felice Circeo ed era ben visibile anche dalla spiaggia. Si tratta del terzo episodio in pochi giorni nello stesso tratto, difficile pensare a una coincidenza.