L'incidente a Campoverde nel quale ha perso la vita Elisa Delicati non ha sconvolto solo la famiglia e gli amici della 27enne di Cisterna ma anche i genitori di Anna Troiano, la 21enne che nel 2015 morì schiantandosi con la Smart contro un albero proprio nello stesso punto in via Mediana-Cisterna. Il sinistro di venerdì pomeriggio ha riaperto vecchie ferite nell'animo di Angela Piccirillo, la mamma di Anna che come Elisa era residente a Cisterna, che ha voluto affidare a una lettera aperta il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Delicati, chiedendo inoltre al Comune di Aprilia e alle istituzioni competenti di mettere in sicurezza via Mediana per Cisterna, una strada molto pericolosa come dimostrano i tanti incidenti avvenuti in questi anni.

«Sono la mamma di Anna Troiano dipartita sette anni fa per un incidente stradale avvenuto proprio su quella strada. Oggi ho vissuto - scrive la signora Angela Piccirillo - lo stesso dolore di sette anni fa, sentendo e leggendo che un'altra ragazza lì ha perso la vita sempre per un incidente stradale. Elisa e Anna avevano pochi anni di differenza, due vite spezzate, due famiglie distrutte. Elisa e Anna avevano una vita da vivere il destino crudele o chi per loro ha deciso così... sicuramente adesso il cielo ha un altro angelo che prematuramente ha lasciato questa vita. Non conosco la dinamica ma sicuramente quella strada è pericolosa e necessità di interventi per essere messa in sicurezza. Il Comune di Aprilia ha pensato bene di mettere delle macchinette per controllare il limite di velocità, ben vengano tali interventi ma prima di tutto si deve mettere in sicurezza la strada e il ponticello deve essere ripristinato in fretta prima che succeda di nuovo. Penso che sia arrivata l'ora di far sentire la nostra voce per far sì che si mettano in sicurezza tutte le strade pericolose. Vorrei abbracciarli forte i genitori di Elisa le parole in questo caso non servono a breve sarà mia premura recarmi da loro anche solo per uno sguardo un abbraccio visto che questo maledetto destino ci unisce in un modo così crudele... in questo momento ho solo tanta rabbia. Pensare che un'altra ragazza ha perso la vita su quella strada mi fa rivivere l'incidente di mia figlia. Ciao piccola Elisa, salutami la mia Anna».