Doveva essere una semplice giornata al mare in tranquillità, invece, purtroppo un pomeriggio condito dal caldo estivo si è trasformato in una tragedia. Dramma ieri pomeriggio lungo il litorale di Fondi quando è venuto a mancare un uomo stroncato da un malore. L'uomo, classe 1952, intorno alle 17 stava passeggiando sul bagnasciuga in zona Tumulito, quando, avrebbe accusato un malore improvviso accasciandosi a terra. Immediata si è attivata la macchina dei soccorsi con tanti bagnanti, gestori degli stabilimenti e bagnini pronti a rendersi utili.

La prima ad intervenire un'infermiera che si trovava in spiaggia e che si è prestata con le prime manovre di rianimazione. Poi il massaggio cardiaco, infine l'utilizzo del defibrillatore, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute anche l'auto medica dell'Earth Life di Terracina e l'ambulanza della Centro Italia Soccorsi proveniente da Sperlonga che hanno tentato di rianimare il 70enne in tutti i modi. In un primo momento si era sparsa anche l'ipotesi dell'utilizzo dell'eliambulanza che poi non è entrata in azione. Poco prima delle 18, purtroppo, è stato costatato il decesso. A prendere in custodia la salma le onoranze funebri di Fondi Viola e Zomparelli.