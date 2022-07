Drammatica scoperta nella giornata di ieri ad Anzio, dov'è stato trovato il corpo senza vita di una donna, un medico che prestava servizio presso l'ospedale Santa Maria Goretti. A trovare il cadavere sono stati i Carabinieri che hanno fatto irruzione nella sua abitazione di Anzio, con l'ausilio dei soccorritori, dopo che i colleghi della stessa donna avevano lanciato l'allarme, insospettiti perché non la sentivano da troppo tempo e temevano che le fosse successo qualcosa. Sospetti fondati visto che Susanna Startari, medico nefrologo, è stata trovata senza vita all'interno dell'abitazione. Del caso si stanno occupando gli investigatori dell'Arma, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a stabilire la causa del decesso. Intanto già nella giornata di ieri si era diffusa rapidamente la notizia della tragedia, tra lo sconforto di colleghi e conoscenti della donna.

