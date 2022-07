Un nuovo vasto incendio è divampato nella zona tra Borgo Isonzo e la lottizzazione Cucchiarelli alle porte del centro di Latina. Come succede ogni estate ormai da anni, i soliti ignoti hanno appiccato le fiamme tra i terreni incolti e la boscaglia e in pochi minuti è scoppiata una nuova emergenza roghi che minaccia il cuore del capoluogo. I vigili del fuoco sono già al lavoro per contenere l'avanzata delle fiamme. Molti i residenti che cercano di fermare, come possono, i roghi che lambiscono i giardini delle loro abitazioni.